Preiskovalna komisija o otroški kardiologiji določila 57 prič

Ljubljana, 1. februarja - Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme je danes sprejela dogovor o svojem delu in pa dokazne sklepe. Z njimi je določila 57 prič, s katerimi bo opravila pogovor, ter katero gradivo v zvezi z otroško kardiologijo bo zahtevala od 19 pravnih in fizičnih oseb.