Preiskovalno komisijo o otroški kardiologiji bo vodila Godčeva, o financiranju političnih strank Möderndorfer

Ljubljana, 29. januarja - Državni zbor je na današnji seji brez glasu proti imenoval vodstvo in člane dveh že ustanovljenih preiskovalnih komisij. Tako bo preiskovalno komisijo o otroški kardiologiji, ki so jo zahtevale SDS, NSi in SNS, vodila poslanka SDS Jelka Godec, preiskovalno komisijo o financiranju političnih strank pa poslanec SMC Jani Möderndorfer.