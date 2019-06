Goopti od ustanovitve prepeljal več kot 1,7 milijona potnikov

Ljubljana, 11. junija - Digitalna platforma Goopti, ki osmo leto ponuja prevoze od in do bližnjih letališč v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem, Avstriji in Nemčiji, sedaj ponuja tudi prevoze z več kot 400 letališč po svetu. Lani je Goopti prepeljal dobrih 382.000 potnikov, od ustanovitve dalje pa nekaj več kot 1,7 milijona. Trenutno beleži 15-odstotno letno rast.