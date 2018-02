Goopti po sredstva za širitev tudi k skladom tveganega kapitala

Ljubljana, 17. februarja - Podjetje Goopti, ki zagotavlja skupinske in zasebne prevoze od in do letališč ter med posameznimi kraji, ima pri prihodnjih širitvah poslovanja v načrtu predvsem italijanska in španska mesta. Kot je za STA povedal direktor Marko Guček, bodo širitev najprej financirali iz lastnih sredstev, obrniti pa se nameravajo tudi na sklade tveganega kapitala.