Goopti prepeljal milijon potnikov

Ljubljana, 18. novembra - Pri podjetju Goopti so v minulih dneh dosegli posebno prelomnico - od ustanovitve pred šestimi leti so namreč prepeljali milijon potnikov. Na mesec se z Gooptijem pelje več kot 25.000 ljudi, letos so svojo mrežo s Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije začeli širiti še v Španijo.