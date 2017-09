GoOpti lani z višjimi prihodki, a tudi vlaganji

Ljubljana, 2. septembra - Podjetje GoOpti, ki zagotavlja skupinske in zasebne prevoze od in do letališč ter med posameznimi kraji, je lani v Sloveniji ustvarilo dobrih 5,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 57 odstotkov več kot leta 2015. Čisti dobiček je po besedah direktorja Marka Gučka sicer obsegal le nekaj tisoč evrov, saj podjetje veliko vlaga.