Začenja se drugi del nacionalne preventivne akcije Hitrost

Ljubljana, 10. junija - Agencija za varnost prometa in policija začenjata drugi del nacionalne preventivne akcije Hitrost, ki bo potekala do 23. junija, ponovili pa jo bodo še avgusta. Zmanjšati želijo število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi hitrosti, in težo njihovih posledic. Policija bo izvajala poostrene nadzore na številnih lokacijah po Sloveniji.