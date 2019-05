Do nedelje poostren nadzor nad avtobusi in tovornjaki

Ljubljana, 13. maja - Policisti bodo do nedelje poostreno nadzirali avtobuse in tovornjake. Z akcijo Truck & Bus želijo zmanjšati število kršitev cestnoprometnih predpisov, ki jih storijo vozniki tovornih vozil in avtobusov pri prevozu tovora ter potnikov. Posebej bodo pozorni na počitek in pravilni prevoz tovora, še piše na spletni strani policije.