Na področju prometne varnosti po oceni strokovnjakov še veliko prostora za izboljšave

Ljubljana, 3. junija - Strokovnjaki z različnih področij so na današnjem celodnevnem posvetu v DS o varnosti cestnega prometa ocenili, da je v Sloveniji na tem področju še veliko priložnosti za izboljšanje stanja. Med izzivi so izpostavili nadzor v prometu, infrastrukturno stanje, izobraževanje mladih voznikov in vpeljevanje novih tehnologij v avtomobilizmu.