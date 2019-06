NIJZ razpisal dodatne termine za odvzeme krvi otrokom iz Zgornje Mežiške doline

Ravne na Koroškem, 9. junija - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki tudi letos organizira odvzeme krvi triletnikom iz Zgornje Mežiške doline za preverjanje vsebnosti svinca v krvi, je razpisal dodatne termine za odvzeme z željo, da bi bil odziv čim večji. Od skupno 117 vabljenih se jih je do 6. junija odzvalo 83. Dodatni termini so v torek in sredo.