NIJZ na odvzeme krvi za preverjanje vsebnosti svinca povabil 117 otrok

Ravne na Koroškem, 19. maja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) tudi letos organizira odvzeme krvi triletnikom iz Zgornje Mežiške doline za preverjanje vsebnosti svinca v krvi. Vabila na odvzem krvi so letos poslali 117 otrokom iz Zgornje Mežiške doline, prvi odvzemi pa so načrtovani prihodnji teden. NIJZ upa na dober odziv in čim nižje izmerjene vrednosti.