Pri kontrolnih odvzemih krvi otrokom iz Mežiške doline nižje vsebnosti svinca

Ravne na Koroškem, 12. novembra - Kontrolni odvzemi krvi tistim otrokom, pri katerih je spomladanski odvzem pokazal sto in več mikrogramov svinca na liter krvi, so pričakovano pokazali nižje vsebnosti. Na kontrolne odvzeme krvi je NIJZ povabil 30 otrok, vabilu se jih je odzvalo 20, od tega so pri dveh ugotovili vsebnost svinca več kot sto mikrogramov na liter krvi.