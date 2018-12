Leto 2018: Nespodbudni rezultati prevalenčne študije terjajo dodatne ukrepe v Mežiški dolini

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Črna na Koroškem, 24. decembra - Letošnja obsežna študija je pokazala, da ima veliko otrok iz Zgornje Mežiške doline v krvi še vedno povišane vrednosti svinca. To pa ni v skladu s pričakovanji ob izvajanju ukrepov sanacije okolja, zato ministrstvo za okolje in prostor zahteva dodatne ukrepe in odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.