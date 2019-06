Ministrstvo bi k plačevanju embalažnine zavezalo tudi male proizvajalce

Ljubljana, 7. junija - Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo poslalo osnutek uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Predlog med drugim predvideva ukinitev količinskega praga dajanja embalaže v promet za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Ta je bil doslej pri 15 tonah letno. Pripombe na ministrstvu pričakujejo do 8. julija.