Predlog novele zakona o varstvu okolja v javni obravnavi

Ljubljana, 5. junija - Ministrstvo za okolje in prostor je v torek popoldne v javno razpravo podalo predlog novele zakona o varstvu okolja. Zakon bo spremenjen na dveh temeljnih področjih, in sicer ravnanja z odpadki in sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Pripombe in predloge na ministrstvu pričakujejo do 4. julija.