Minister Zajc za STA: Okolje in kapital bosta morala postati tesna zaveznika

pogovarjala se je Martina Gojkošek

Ljubljana, 5. junija - Če želimo doseči ambiciozne podnebne cilje do sredine stoletja in ohraniti naravo, bosta morala okolje in kapital postati tesna zaveznika, je v pogovoru za STA ocenil okoljski minister Simon Zajc. Prioritetno se loteva reševanja problematike odpadkov, za novo v. d. generalne direktorice Arsa Lilijano Kozlovič pa meni, da bo "kar taprava".