Za interventni odvoz odpadne embalaže in sveč postopek pogajanj

Ljubljana, 6. junija - Ministrstvo za okolje in prostor bo ponudnika za interventni odvoz odpadne komunalne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč v delih, kjer doslej ni bilo zanimanja izvajalcev, iskala s pogajanji. Medtem so že podpisane pogodbe za odvoz dela odpadne komunalne embalaže, in sicer s podjetjem Cerop iz Puconcev ter krškim Kostakom.