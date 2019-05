Kredarico prekriva rekordno debela snežna odeja za ta čas v letu

Ljubljana, 30. maja - Medtem ko so ob padavinah v zadnjih dneh narasli nekateri hudourniški vodotoki in reke, je gore obilno pobelil sneg. Kot so izmerili na agenciji za okolje, je višina snežne odeje na Kredarici danes dosegla 315 centimetrov, kar je največ v tej sezoni, hkrati pa tudi najkasneje v zgodovini meritev, saj je največ snega tam navadno ob koncu aprila.