Ob obilnem deževju pričakovati poplavljanje nekaterih rek

Ljubljana, 29. maja - Ob obilnem deževju bodo danes poplavljale nekatere reke, predvsem na območju Dolenjskega krasa in Grosuplja, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Obilno deževje se bo še nadaljevalo, predvsem v jugovzhodni Sloveniji bo do četrtka zjutraj padlo še do okoli 50 litrov dežja na kvadratni meter.

Poplavijo lahko tudi Gradaščica, Ljubljanica in nekateri njeni južni pritoki na Ljubljanskem barju ter Vipava. Danes in v četrtek bo poplavljala tudi Krka, še opozarjajo na Arsu.

Močnejše deževje je državo ponekod zajelo že v torek, padavine pa so že povzročile nekaj težav na območju občin Brda, Kobarid, Gorenja vas-Poljane, Majšperk, Poljčane, Maribor, Pivka, Ljubljana, Hoče-Slivnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Zagorje ob Savi, Slovenj Gradec in Zavrč. Kot so sporočili iz centra za obveščanje, so zaradi obilnega deževja zabeležili 32 dogodkov, aktiviranih je bilo 193 gasilcev.

Meteorna voda je zalivala kletne prostore poslovnih in stanovanjskih objektov, podrlo je nekaj dreves, sprožila sta se dva zemeljska plazova. V naselju Suhorje v občini Pivka pa je potrebno prekuhavanje pitne vode.

Zaradi večjih količin padavin v preteklih dneh in napovedanih padavin Geološki zavod Slovenije obvešča prebivalstvo v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji o povečani verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije.

Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču, so sporočili iz zavoda.

Danes bo oblačno in deževno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod pa veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V četrtek bo sicer na zahodu zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Drugod bo oblačno, občasno bo še deževalo. Do večera bo dež povsod ponehal. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj.

V petek in soboto pa bo deloma sončno in topleje, verjetnost popoldanskih ploh bo majhna.