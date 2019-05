Zaradi obilnega deževja možnost poplavljanja nekaterih rek

Ljubljana, 30. maja - Danes bodo še poplavljale nekatere reke na območju Dolenjskega krasa ter Ljubljanica na Ljubljanskem barju in Krka v srednjem in spodnjem toku, opozarjajo na Agenciji RS za okolje. Dopoldne se v vzhodni Sloveniji še obetajo obilnejše padavine, padlo bo od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter.