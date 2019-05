Deževje marsikje povzročalo težave, na Koroškem dva plazova

Ljubljana/Prevalje, 30. maja - Zadnje deževje je povzročilo nekaj težav po Sloveniji. Republiški center za obveščanje je zabeležil 55 dogodkov, v katerih poškodovanih oseb in živali ni bilo, nastala pa je gmotna škoda. Aktiviranih je bilo 45 prostovoljnih gasilskih društev in 13 poklicnih enot. Na Koroškem sta se sprožila dva plazova na območjih občin Prevalje in Podvelka.