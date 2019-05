Tudi v tem šolskem letu osnovnošolcev več, srednješolcev pa nekaj manj kot v preteklih letih

Ljubljana, 29. maja - V tem šolskem letu vrtce obiskuje 87.147 otrok, šolo pa 186.328 učencev in 73.110 dijakov. Med njimi jih 24.150 poleg šole obiskuje tudi glasbeno šolo. V osnovno šolo že nekaj let vstopajo številnejše generacije otrok kot pred leti, številnejše tudi od generacij, rojenih pred desetimi do 15 leti, ki zapuščajo šolo in odhajajo v srednje šole.