Znan izbor 112 prvih zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 27. marca - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je potrdil izbor in sofinanciranje 112 prvih zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Razpis, na katerega je prispelo 258 vlog, je ministrstvo objavilo decembra lani, skupna vrednost oziroma strošek zaposlitev pa je 1,37 milijona evrov.