Odbor DZ za izobraževanje se je seznanil z anonimnimi prijavami v šolstvu

Ljubljana, 24. aprila - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je danes seznanil z anonimnimi prijavami v šolstvu. V razpravi so poslanci koalicije poudarili, da si želijo čim manj anonimnih prijav in se zavzeli za odprt pogovor v šoli. "Anonimke so odraz stanja naše družbe, naj ostanejo, a naj se prefiltrirajo," je bilo slišati na seji.