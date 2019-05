Prostorsko stisko šole v Logatcu naj bi reševali z rezervnimi učilnicami in prostori v športni dvorani

Logatec, 8. maja - Logaški občinski svetniki, ki so v torek na izredni seji občinskega sveta obravnavali prostorsko stisko na OŠ osmih talcev, so sklenili, da bodo kratkoročno reševali problem z rezervnimi učilnicami in malimi vadbenimi prostori v športni dvorani, ki je povezana s šolo. Kateri prostori se bodo uporabljali, bo odločilo vodstvo šole.