Izbirata tako delodajalec kot delavec

Maribor, 23. maja - Medtem ko se brezposelnost v Podravju znižuje, so potrebe po ustreznem kadru vedno večje, zato morajo podjetja vlagati več truda v iskanje primernih ljudi. Izbira poteka na obeh straneh, zato se morajo tako potencialni delavci kot delodajalci znati ustrezno predstaviti in ponuditi, so povedali govorci na današnjem Kariernem sejmu v Mariboru.