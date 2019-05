ZDA prepoved poslovanja s Huaweijem preložile za 90 dni

Washington/Peking, 21. maja - ZDA so prepoved poslovanja s kitajskim tehnološkim velikanom Huawei v ponedeljek preložile za 90 dni. Kot so pojasnili na ameriškem ministrstvu za trgovino, je potrebnega nekaj manevrskega prostora, da bi se izognili hudim motnjam na trgu. Huawei in ameriški tehnološki velikan Google medtem iščeta rešitev za težave, ki jih imata zaradi prepovedi.