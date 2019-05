Huawei: Smo eden ključnih partnerjev Androida

Zagreb, 20. maja - Huawei je eden ključnih partnerjev Androida, se je na novico, da ameriški tehnološki velikan Google prekinja sodelovanje z njimi, odzvalo kitajsko tehnološko podjetje. Kot je dodalo, so močno prispevali k razvoju in rasti Androida ter so tesno sodelovali z njegovo platformo odprte programske kode, da bi vzpostavil nabor inovativnih rešitev za vse.