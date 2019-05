Dobavo čipov Huaweiu prekinilo več podjetij

New York/München, 20. maja - Sodelovanja s kitajskim tehnološkim podjetjem Huawei ni prekinil le ameriški tehnološki velikan Google, temveč tudi ameriški proizvajalci čipov in evropski koncern, ki imajo svoja podjetja v ZDA. Za to so se odločili, ker so ZDA prepovedale poslovanje s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za njihovo nacionalno varnost.