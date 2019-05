Googlova prekinitev sodelovanja s Huaweijem vplivala na padec newyorških borznih indeksov

New York, 20. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v rdečem. Na velik padec v trgovanju, še posebej tehnološkega indeksa, je vplivala odločitev Googla o spoštovanju Trumpove prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji. Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko se tako zaostruje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.