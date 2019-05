Na seji DZ pozivi k prenovi sistema nagrajevanja zaposlenih v javnem sektorju

Ljubljana, 17. maja - DZ na izredni seji nadaljuje razpravo o priporočilu SDS, kjer so vlado pozvali k prenovi sistema plač v javnem sektorju. Predstavniki poslanskih skupin so se strinjali o potrebi po prenovi sistema nagrajevanja zaposlenih, manj pa so bili enotni glede možnosti izstopa posameznih poklicnih skupin iz javnega sektorja.