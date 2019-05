Gospodarsko razstavišče tri dni stičišče medgeneracijskega povezovanja

Ljubljana, 14. maja - Na Gospodarskem razstavišču so so se začeli Dnevi medgeneracijskega sožitja, namenjeni izmenjavi idej, prenosu znanj in izkušenj med generacijami. Premier Marjan Šarec je na odprtju dejal, da je le medgeneracijsko povezovanje ključ do uspeha. Po besedah ministrice Ksenije Klampfer je sožitje generacij "plemenito načelo, ki ga moramo negovati".