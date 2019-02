Zdus za medgeneracijsko sožitje tudi z zgledom

Ljubljana, 5. februarja - Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus), ki poudarja pomen medgeneracijskega sodelovanja, je danes z Gospodarskim razstaviščem napovedala Dneve medgeneracijskega sožitja, ki bodo potekali maja in naj bi postali tradicionalna medgeneracijska prireditev. Strateški partner je namreč MeKoS, v kateri so poleg zveze še mladinski svet, ŠOS in DOS.