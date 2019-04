Medgeneracijska koalicija pripravlja prve dneve medgeneracijskega sožitja

Ljubljana, 29. aprila - V Medgeneracijski koaliciji Slovenije se zavedajo, da so solidarnost, spoštovanje in sožitje med generacijami nujno potrebni. Da bi zavedanje o tem še okrepili, bodo sredi maja pripravili prve dneve medgeneracijskega sožitja, so ob mednarodnem dnevu medgeneracijske solidarnosti sporočili iz Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus).