Na Dnevih medgeneracijskega sožitja od okroglih miz do plesa

Ljubljana, 14. maja - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bodo od danes do četrtka potekali Dnevi medgeneracijskega sožitja. Prireditev, ki je osrednji dogodek zveze društev upokojencev (Zdus), v središče postavlja medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. Osrednja strokovna tema bo trg dela in upokojevanje. Častni pokrovitelj dogodka je premier Marjan Šarec.