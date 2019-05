Za preprečevanje možganske kapi pomembno prepoznavanje znakov bolezni

Ljubljana, 14. maja - Vsako leto drugi torek v maju obeležujemo evropski dan ozaveščanja o možganski kapi. Možganska kap je najpogostejša nevrološka bolezen na svetu in samo v Sloveniji prizadene okoli 4000 ljudi letno. Za posledico ima visoko smrtnost in veliko invalidnost, zato sta pomembna preventiva in zgodnje prepoznavanje znakov bolezni.