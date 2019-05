Možganska kap v Sloveniji prizadene 4000 ljudi letno

Ljubljana, 9. maja - Možganska kap je najpogostejša nevrološka bolezen na svetu in samo v Sloveniji prizadene 4000 ljudi letno, so pred evropskim dnem ozaveščanja o možganski kapi, ki bo 14. maja, opozorili sogovorniki na URI Soča v Ljubljani. Za posledico ima visoko smrtnost in veliko invalidnost, zato so se zavzeli za preventivo in ozaveščanje.