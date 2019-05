Do konca maja s poostrenim nadzorom za večjo varnost kolesarjev

Ljubljana, 6. maja - Od danes pa do konca maja bo potekala akcija za večjo varnost kolesarjev. Cilj akcije je omogočiti varno kolesarjenje na javnih cestnih površinah, zmanjšati število umrlih in hudo poškodovanih kolesarjev ter povečati uporabo čelade, so v sporočilu za javnost zapisali na spletni strani Generalne policijske uprave (GPU).