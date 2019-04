Agencija za varnost prometa pred prazniki poziva k odgovornosti na cestah

Ljubljana, 30. aprila - Javna agencija RS za varnost prometa pred prvomajskimi prazniki in za številne podaljšanem dopustu do konca tedna opozarja, naj se praznovanje in odgovornost na cestah ne izključujeta. Zaradi pričakovane gostote prometa pozivajo k potrpežljivosti na cestah, vozijo pa naj le tisti, ki ni niso zaužili alkohola, poziva javna agencija.