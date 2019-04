Maribor, 2. aprila - Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so v drugi polovici marca poostreno nadzirali voznike motornih koles in koles z motorjem. Z alkotestom so preverili 169 voznikov in ugotovili, da je pod vplivom alkohola vozil le eden, so sporočili s PU Maribor.