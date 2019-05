Za preseganje spolnih stereotipov v novinarstvu potrebna uredniška zavest

Ljubljana, 13. maja - Na simpoziju Mediji in spol, ki so ga pripravili na ljubljanski fakulteti za družbene vede, so opozorili na neenak položaj žensk v novinarstvu v primerjavi z moškimi. Zavzeli so se za ustrezno uredniško zavest. Med tistimi, ki v medijih nastopajo kot strokovnjaki in odgovorni akterji, je občutno več moških, je dejala Breda Luthar s fakultete.