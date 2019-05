Pet obljubljanskih občin s skupnim izvajanjem nekaterih nalog občinskih uprav

Grosuplje, 13. maja - Župani občin Grosuplje Peter Verlič, Ivančne Gorice Dušan Strnad, Škofljice Ivan Jordan, Iga Janez Cimperman in Dobrepolja Igor Ahačevčič so danes podpisali pismo o nameri o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. Opravljal bo naloge inšpekcijskega nadzora, redarstva, notranje revizije, varstva okolja in urejanja prostora ter civilne zaščite.