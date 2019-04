V eksploziji in požaru Pekarne Grosuplje za 1,5 milijona evrov škode

Grosuplje, 4. aprila - Kriminalisti so zaključili preiskavo požara, do katerega je prišlo novembra v Pekarni Grosuplje. Vzrok požara je bila eksplozija plina, ki je nastala zaradi malomarno opravljenega nadzora na napravah na utekočinjeni plin, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. V požaru je nastalo za okoli 1,5 milijona evrov škode.