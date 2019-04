V maju začetek gradnje grosupeljske parkirne hiše P+R

Grosuplje, 23. aprila - Grosupeljski župan Peter Verlič in predsednik uprave podjetja Pomgrad Iztok Polanič sta danes podpisala pogodbo za gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. "To bo za mesto in občino Grosuplje ter za zeleno Grosuplje velika pridobitev," je dejal župan. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 5,6 milijona evrov, graditi pa bodo začeli maja.