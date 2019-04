V torek podpis pogodbe za gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje

Grosuplje, 22. aprila - Grosupeljski župan Peter Verlič in predsednik uprave podjetja Pomgrad Iztok Polanič bosta v torek podpisala pogodbo za gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. Konec meseca se bo nato začela gradnja parkirne hiše, ki bo pomenila nov velik korak v smeri spodbujanja uporabe javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti, so za STA dejali na občini.