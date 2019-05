Policisti prijeli ugrabitelje 79-letnega Belokranjca

Novo mesto, 9. maja - Neznanci so v Beli krajini v sredo ugrabili starejšega moškega in ga v prtljažniku zvezanega odpeljali proti italijanski meji, so potrdili na policiji. V Sežani so ga izpustili, policisti pa so storilce po preiskavi v sodelovanju z italijanskimi kolegi že prijeli, so sporočili z Generalne policijske uprave.