Policija zagotavlja, da je Slovenija kljub ugrabitvi v Beli krajini varna država

Ljubljana, 9. maja - Policisti so v zvezi z ugrabitvijo 79-letnega Belokranjca pridržali državljana Maroka in dva državljana Alžirije, so pojasnili na današnji novinarski konferenci. Ob tem so zagotovili, da Slovenija kljub omenjenemu dogodku ostaja varna država, policija pa bo storila vse, da bo tako tudi ostalo.