Ukrajina ne bo priznala ruskih potnih listov z uporniških območij

Kijev, 8. maja - Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da ne bodo priznale potnih listov, ki jih bo Rusija izdala sicer ukrajinskim državljanom iz vzhodnih regij, ki so pod nadzorom proruskih upornikov. "Te potne liste bomo imeli za nezakonite," je izjavil premier Volodimir Grojsman in te listine primerjal z nacističnimi identifikacijskimi listinami.