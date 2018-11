Elektro Ljubljana s svojo prvo polnilnico za električne avtomobile na Hrvaškem

Zagreb/Ljubljana, 26. novembra - Družba Elektro Ljubljana je odprla prvo polnilnico za električna vozila v sklopu mreže Gremo na elektriko v Zagrebu, ki so jo postavili v sodelovanju z Zagrebškim prometnim zavodom. Vse polnilnice iz mreže je mogoče daljinsko nadzorovati, izdelali pa so tudi mobilno aplikacijo, ki med drugim omogoča preverjanje zasedenosti in rezervacijo.