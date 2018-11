Na konferenci v Ljubljani o prihodnosti e-mobilnosti

Ljubljana, 23. novembra - Na dvodnevni konferenci v Ljubljani številni tuji in domači gostje razpravljajo o sedanjosti in prihodnosti e-mobilnosti. Slovenija po besedah enega od pobudnikov konference Primoža Lemeža na tem področju ne more biti vzor, saj po obetavnem začetku in postavitvi električnih polnilnic na avtocestah v razvoj e-mobilnosti ni vlagala prav veliko.